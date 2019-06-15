В Новолитовске открыто движение по новому мосту

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-15T07:13:46+03:00

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В Приморье открыли движение по мосту через реку Литовка. Движение через мостовую переправу на автомобильной дороге Артем–Находка–Порт Восточный пока что запущено в тестовом режиме. В сторону Находки транспорт движется по временному сооружению, в сторону Владивостока – по новому капитальному мосту.

Такие тестовые проверки необходимы для того, чтобы подрядчик мог полностью оборудовать мостовую переправу всем необходимым. Для полноценного запуска движения осталось выполнить отделочные работы.

- Предстоит монтаж шумоподавляющих экранов и освещения на мосту, установить барьерное ограждение и тротуары на подходах. Пока будут проходить эти работы, движение будет осуществляться по одной полосе. Затем предстоит разобрать временный мост через реку Литовка», – обозначили специалисты "Примавтодора".

Новый мост через реку Литовка имеет две полосы для движения шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составляет 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон. Мост выполнен с учетом повышенных гидрологических требований. В его строительстве использованы балки пролетного строения с преднапряженной арматурой, которые повышают срок службы сооружения. Мост выполнен с расчетной нагрузкой 14 тонн на ось, что соответствует современным стандартам грузоперевозок. Эксплуатационный срок службы инженерного сооружения до следующего капитального ремонта – 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU