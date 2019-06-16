2019-06-16T07:45:08+03:00
Общество

Живодеров с пневматическим оружием разыскивают в Приморье

Двух мужчин на белом микроавтобусе выдели в Уссурийске и соседнем селе
Сергей БАЛАНОВ
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Предположительно, на этом микроавтобусе передвигаются живодеры. Фото: инстаграм организации «Открой Свое Сердце»Предположительно, на этом микроавтобусе передвигаются живодеры. Фото: инстаграм организации «Открой Свое Сердце»
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Зоозащитники бьют тревогу: уже не первый год двое неизвестных, вооруженных пневматическим оружием, ездят по Приморью на арендованном белом микроавтобусе и собирают чужих собак. В последний раз их видели в Уссурийске и в районе станции Баневурово.

- Будьте внимательны и осторожны, этот микроавтобус собирает собак по всему краю, прикрываясь тем, что собаки едут в приют, у нас нет приютов. О нас вы знаете и всегда можете обратиться на прямую, не доверяйте никаким рассказам о пристройстве в приют или тете в деревню, - написал на своей страничке в соцсетях председатель общественной организации помощи бездомным животным «Открой Свое Сердце» Ирина Мудрова.

Очевидцы сообщают, что данные «любители» собак промышляют уже не первый год, выбирая для объездов дачные поселки.

- Года два назад с дачи пропал огромный кобель. Около будки нашли несколько капель крови. Соседи видели накануне микроавтобус белый. Тогда много собак со дворов пропадало, судя по объявлениям в инстаграме, - пишет один из пользователей соцсетей.

Зоозащитники ищут очевидцев, которые могут сообщить подробности о данной группе охотников за домашними животными, их приметы или номер микроавтобуса.

Свидетелей или потерпевших просят не оставаться равнодушными и писать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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