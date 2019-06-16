2019-06-16T12:19:31+03:00
Происшествия

Падение грузовика с зерном на Золотом мосту попало на видео

В ДТП никто не пострадал, но содержимое кузова высыпалось на газон [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Грузовик поставили на колеса. Фото: dpskontrol_125rusГрузовик поставили на колеса. Фото: dpskontrol_125rus
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Грузовик с зерном перевернулся в ночь на 16 июня во Владивостоке, когда съезжал с Золотого моста на улицу Калинина. Момент ДТП попал на видео.

Этот поворот известен приморским водителям своим коварством. А большегрузы ездят тут очень часто. Вот и в этот раз не обошлось без аварии. Хотя по видео сложно сказать, было ли превышение скорости. Скорее всего, свою роль сыграл мокрый асфальт.

ДТП на Золотом мосту попало в объектив камер видеонаблюдения.

Как бы то ни было, автомобиль занесло на повороте и он повис на леерах. Все содержимое кузова оказалось на газоне.

Уже днем машину поставили на колеса, а зерно пришлось собирать в мешки вручную.

ИСТОЧНИК KP.RU

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