Падение грузовика с зерном на Золотом мосту попало на видео
Грузовик с зерном перевернулся в ночь на 16 июня во Владивостоке, когда съезжал с Золотого моста на улицу Калинина. Момент ДТП попал на видео.
Этот поворот известен приморским водителям своим коварством. А большегрузы ездят тут очень часто. Вот и в этот раз не обошлось без аварии. Хотя по видео сложно сказать, было ли превышение скорости. Скорее всего, свою роль сыграл мокрый асфальт.
ДТП на Золотом мосту попало в объектив камер видеонаблюдения.
Как бы то ни было, автомобиль занесло на повороте и он повис на леерах. Все содержимое кузова оказалось на газоне.
Уже днем машину поставили на колеса, а зерно пришлось собирать в мешки вручную.
ИСТОЧНИК KP.RU