Сегодня во Владивостоке наконец-то солнце и до +20°C

СЕГОДНЯ 02:02 2019-06-17T02:02:07+03:00

Солнечный день во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Но уже завтра вернутся дожди

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Понедельник, 17 июня, подарил жителям Владивостока солнце, по которому они уже успели соскучиться. Причем синоптики не сильно обнадеживают, уже со следующего дня вернутся привычные дожди и туманы. Так что спешите насладиться этим прекрасным началом рабочей недели.

В целом по Приморью сегодня переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер умеренный, а температура воздуха +18...+23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, ветер слабый, в конце дня может усилиться. Температура воздуха наконец-то прогреется до +18...+20°C.

В Уссурийске также переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха +18..+20°C.

Уже завтра во Владивостоке возможен дождь и похолодает на несколько градусов. Ливневые дожди с грозами придут в конце недели.

ИСТОЧНИК KP.RU