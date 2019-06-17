Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня

СЕГОДНЯ 02:25 2019-06-17T02:25:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Владивосток останется частично без света. Об этом сообщает пресс-служба МУПВ «ВПЭС».

Так, по данным ведомства, в понедельник, 17 июня, без электроэнергии останутся некоторые дома дальневосточной столицы. Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от двух до восьми часов.

Фото: пресс-служба МУПВ «ВПЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU