Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня
Причина отключений - проведение плановых ремонтных работ
Фото: Булатов Алексей.
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Владивосток останется частично без света. Об этом сообщает пресс-служба МУПВ «ВПЭС».
Так, по данным ведомства, в понедельник, 17 июня, без электроэнергии останутся некоторые дома дальневосточной столицы. Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от двух до восьми часов.
Фото: пресс-служба МУПВ «ВПЭС».
ИСТОЧНИК KP.RU