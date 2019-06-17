2019-06-17T02:25:10+03:00
Общество

Часть Владивостока отключат от электроэнергии в понедельник, 17 июня

Причина отключений - проведение плановых ремонтных работ
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Булатов Алексей.Фото: Булатов Алексей.
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Владивосток останется частично без света. Об этом сообщает пресс-служба МУПВ «ВПЭС».

Так, по данным ведомства, в понедельник, 17 июня, без электроэнергии останутся некоторые дома дальневосточной столицы. Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от двух до восьми часов.

Фото: пресс-служба МУПВ «ВПЭС».

Фото: пресс-служба МУПВ «ВПЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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