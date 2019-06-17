2019-06-17T07:52:19+03:00
Общество

У городского автобуса прямо на Русском мосту отвалилось колесо

Пассажирам пришлось возвращаться обратно на остров пешком [фото]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: VL.ru.Фото: VL.ru.
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У автобуса, следующего по маршруту бухта Воевода - ТЦ «Изумруд» прямо на ходу отвалилось колесо. Все произошло на Русском мосту в понедельник, 17 июня.

По данным портала VL.ru, до происшествия на мосту автобус с пассажирами трясся по грунтовой дороге. Там его колесо еще было на месте. После крутого виража на кольце перед въездом на мост оно просто открутилось. Опытный водитель общественного транспорта вовремя отреагировал на случившееся и плавно остановился. По предварительной информации, никто не пострадал.

Между тем, пассажирам пришлось вернуться обратно к кольцу, чтобы сесть на другой автобус. Сделать это удалось только своим ходом - пешком. Жители острова Русский утверждают, что уже не в первый раз транспорт ломается из-за ужасного состояния грунтовой дороги.

К слову, в понедельник утром, 17 июня, на грунтовые дороги острова Русский вновь вышла спецтехника. После дождей здесь все размыло, поэтому рабочие сейчас выравнивают и отсыпают дорожное полотно, чтобы обеспечить более комфортный проезд автотранспорту.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Работы ведутся на грунтовых дорогах, ведущих к посёлкам Русского. Здесь работают автогрейдеры и самосвалы, - отметили дорожники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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