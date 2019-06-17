2019-06-17T09:39:11+03:00
Общество

В Приморье супруг изуродовал лицо своей жены в попытках убить ее

От смерти женщину спасла ее же мать
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Булатов Алексей.Фото: Булатов Алексей.
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Житель Кировского района осужден за покушение на убийство своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба Приморской прокуратуры.

Драма в одном из домов по улице Шмаковская в поселке городского типа Кировский разыгралась еще 30 июля 2018 года. Поздно вечером супруги повздорили под действием алкоголя, и тогда муж решил убить свою жену. Более 25 раз мужчина ударил потерпевшую ножницами по лицу и телу, а затем принялся сдавливать локтем шею, чтобы задушить женщину.

От смерти ее спасла собственная мать. Теща огрела супруга своей дочери тяжелым металлическим предметом. В это время потерпевшая успела вырваться и спрятаться в доме.

На место происшествия оперативно прибыли медики, которые успели спасти жизнь покалеченной ножницами женщине. Однако лицо женщины навсегда приобрело обезображенный вид.

Кировский районный суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор местному жителю, который осужден за покушение на убийство. Мужчину признали виновным и назначили ему семь лет и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, осужденный должен будет возместить своей теперь уже бывшей жене ущерб в 300 тысяч рублей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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