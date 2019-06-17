Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-17T10:34:39+03:00

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Превышение содержания мышьяка выявлены в крупной партии креветки гребенчатой из Лазовского района Приморья. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Производитель креветок из Лазовского района теперь переведен на усиленный лабораторный контроль, а реализация самой продукции и вовсе прекращена. Все потому что специалисты взяли пробу от партии креветок общим весом боле 4,5 тонн и выявили там превышение допустимой нормы содержания мышьяка. Уровень, к слову, превышен в два раза.

4,5 тонны продукции признаны не соответствующими требованиям Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» по содержанию мышьяка.

ИСТОЧНИК KP.RU