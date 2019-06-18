Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено
Восстановлен проезд по мосту в село Новороссия Шкотовского района. Подрядная организация ООО ДЭС «Надеждинское» выполнила аварийно-восстановительные работы, сообщает АПК.
По информации из департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время движение по мосту восстановлено в полном объеме. Регулярное автобусное сообщение для жителей сел Новороссия и Центральное осуществляется в соответствии с расписанием движения.
- В рамках аварийно-восстановительных работ было проведено восстановление опоры моста, восстановление и усиление ригелей, выборочная замена плит и асфальтирование проезжей части, - добавили в департаменте.
Напомним, мост в село Новороссия был поврежден в ходе ливневых дождей в 2018 году. Движение по нему было запрещено.
ИСТОЧНИК KP.RU