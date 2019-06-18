Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-18T06:06:04+03:00

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Восстановлен проезд по мосту в село Новороссия Шкотовского района. Подрядная организация ООО ДЭС «Надеждинское» выполнила аварийно-восстановительные работы, сообщает АПК.

По информации из департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время движение по мосту восстановлено в полном объеме. Регулярное автобусное сообщение для жителей сел Новороссия и Центральное осуществляется в соответствии с расписанием движения.

- В рамках аварийно-восстановительных работ было проведено восстановление опоры моста, восстановление и усиление ригелей, выборочная замена плит и асфальтирование проезжей части, - добавили в департаменте.

Напомним, мост в село Новороссия был поврежден в ходе ливневых дождей в 2018 году. Движение по нему было запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU