2019-06-19T04:35:34+03:00
Происшествия

Хирург погубил жену военнослужащего ТОФ прямо на операционном столе во Владивостоке

Офицер неправильно произвел манипуляции
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Ахмадуллин Ставрополь.Фото: Ахмадуллин Ставрополь.
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Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по гарнизону Владивосток собрал достаточно доказательств, чтобы суд смог признать местного военного врача виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления.

Инцидент произошел еще в сентябре 2018 года. Ординатор нейрохирургического отделения федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, капитан медицинской службы Батыр Умаров проводил плановую операцию жене одного из военнослужащих ТОФ. Офицер нарушил технику и неправильно произвел манипуляции по удалению межпозвонкового диска. Как итог - повреждение левой подвздошной артерии и вены. Из-за этого пациентка потеряла много крови и скончалась на операционном столе.

Владивостокский гарнизонный военный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. К слову, Батыр Умаров, свою вину полностью признал.

Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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