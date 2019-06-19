Хирург погубил жену военнослужащего ТОФ прямо на операционном столе во Владивостоке
Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по гарнизону Владивосток собрал достаточно доказательств, чтобы суд смог признать местного военного врача виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления.
Инцидент произошел еще в сентябре 2018 года. Ординатор нейрохирургического отделения федерального государственного казенного учреждения «1477 военно-морской клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, капитан медицинской службы Батыр Умаров проводил плановую операцию жене одного из военнослужащих ТОФ. Офицер нарушил технику и неправильно произвел манипуляции по удалению межпозвонкового диска. Как итог - повреждение левой подвздошной артерии и вены. Из-за этого пациентка потеряла много крови и скончалась на операционном столе.
Владивостокский гарнизонный военный суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. К слову, Батыр Умаров, свою вину полностью признал.
Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU