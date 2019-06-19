В Приморье 18-летний парень исписал матами памятник Ленину

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-19T05:41:26+03:00

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Полиция проводит проверку по факту инцидента в Пограничном районе Приморья. Пьяный 18-летний парень исписал памятнику Ленину нецензурными словами. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Пограничному району.

В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что кто-то изрисовал памятник Ленину. Неизвестные написали на бюсте нецензурные слова. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники осмотрели памятник и опросили возможных свидетелей.

Чуть позже полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который, как оказалось причастен ко всему случившемуся. Уже в отделе он во всем признался и рассказал, что был очень пьян и решил исписать памятник.

По факту осквернения специалисты начали производство по статье «Мелкое хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU