В Приморье 18-летний парень исписал матами памятник Ленину
Полиция проводит проверку по факту инцидента в Пограничном районе Приморья. Пьяный 18-летний парень исписал памятнику Ленину нецензурными словами. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Пограничному району.
В дежурную часть отдела МВД России по Пограничному району поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что кто-то изрисовал памятник Ленину. Неизвестные написали на бюсте нецензурные слова. На место сразу же выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Сотрудники осмотрели памятник и опросили возможных свидетелей.
Чуть позже полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который, как оказалось причастен ко всему случившемуся. Уже в отделе он во всем признался и рассказал, что был очень пьян и решил исписать памятник.
По факту осквернения специалисты начали производство по статье «Мелкое хулиганство».
ИСТОЧНИК KP.RU