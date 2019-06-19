2019-06-19T06:07:41+03:00
Общество

У филиала FESCO во Владивостоке новый директор

Ранее занимавший должность директора Филиала Владислав Ким покинул компанию
София МИХАЙЛОВА
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Фото: fesco.ru.Фото: fesco.ru.
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Совет директоров ПАО «ДВМП» - головная компания Транспортной группы FESCO - принял решение назначить нового директора филиала ПАО «ДВМП» во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба группы.

С 18 июня 2019 года новым директором стал Игорь Шарков. Теперь он будет отвечать за обеспечение деятельности Филиала и морского дивизиона Группы.

Президент FESCO Александр Исурин отметил, что вот уже более 40 лет Игорь Шарков работает в компании и даже успел пройти путь от механика на судах до директора технического департамента Филиала.

- Уверен, что его профессионализм, глубокие знания отрасли и коллектива будут способствовать повышению эффективности и развитию судоходного бизнеса Группы, - сказал Александр Исурин.

СПРАВКА

Игорь Шарков окончил Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского (бывшее «Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского) по специальности «Инженер-судомеханик», награжден знаком «Почетному работнику морского флота», медалью Союз Российских судовладельцев и золотым знаком «Заслуженный работник ДВМП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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