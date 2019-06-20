За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация

СЕГОДНЯ 06:10 2019-06-20T06:10:22+03:00

Такой метод борьбы с нелегалами начнет действовать во Владивостоке уже с 1 июля 2019 года

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Лицензию на автобусные перевозки необходимо оформить до 30 июня этого года. Только на ее основании предприниматели и компании смогут безнаказанно выпускать на маршруты автобусы. Отсутствие документа повлечет наложение административного штрафа и даже конфискацию.

Под новое правило попадают индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся как перевозками пассажиров автобусами на основании договора перевозки или договора фрахтования транспортного средства, так и перевозками автобусами иных лиц для собственных нужд. Иными словами, лицензия нужна будет для любого вида автобусны перевозок.

Все юридические лица и ИП, занимающиеся лицензируемой деятельностью, должны в срок до 30 июня этого года получить лицензию в территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В случае, если у предпринимателя не будет лицензии, он подпадает под штрафные санкции. Провинившиеся граждане и должностные лица заплатят 50 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели - 100 тысяч рублей, юридических лиц будут наказывать еще строже - 400 тысяч рублей.

За повторный выход на маршрут без лицензии ИП и юридических лиц ждет конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По всем вопросам лицензирования пассажирских перевозок необходимо обратиться в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Приморскому краю по адресу: Владивосток, улица Льва Толстого, 45, телефон: 8 (423) 220-87-36, ugadn25@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU