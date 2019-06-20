2019-06-20T06:10:22+03:00
Общество

За перевозку пассажиров без лицензии - штрафы и конфискация

Такой метод борьбы с нелегалами начнет действовать во Владивостоке уже с 1 июля 2019 года
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Лицензию на автобусные перевозки необходимо оформить до 30 июня этого года. Только на ее основании предприниматели и компании смогут безнаказанно выпускать на маршруты автобусы. Отсутствие документа повлечет наложение административного штрафа и даже конфискацию.

Под новое правило попадают индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся как перевозками пассажиров автобусами на основании договора перевозки или договора фрахтования транспортного средства, так и перевозками автобусами иных лиц для собственных нужд. Иными словами, лицензия нужна будет для любого вида автобусны перевозок.

Все юридические лица и ИП, занимающиеся лицензируемой деятельностью, должны в срок до 30 июня этого года получить лицензию в территориальном органе федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В случае, если у предпринимателя не будет лицензии, он подпадает под штрафные санкции. Провинившиеся граждане и должностные лица заплатят 50 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели - 100 тысяч рублей, юридических лиц будут наказывать еще строже - 400 тысяч рублей.

За повторный выход на маршрут без лицензии ИП и юридических лиц ждет конфискация транспортного средства или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По всем вопросам лицензирования пассажирских перевозок необходимо обратиться в территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Приморскому краю по адресу: Владивосток, улица Льва Толстого, 45, телефон: 8 (423) 220-87-36, ugadn25@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю
21 тонну гильз задержали таможенники при попытке вывоза из Приморья
Состояние пострадавшего в жуткой аварии с внедорожником на сопке Холодильник остаётся крайне тяжелым
18 выпускников из Приморья набрали по ЕГЭ максимальный балл
Капитана приговорили к условному сроку за посаженный на мель десантный корабль во Владивостоке
Энергетики Приморских электрических сетей провели мероприятие для детей в рамках фестиваля #ВместеЯрче
Жильцам многоэтажки со сгоревшей крышей предложили поселиться в 39-й школе
Полиция проводит проверку по факту страшной аварии на сопке Холодильник во Владивостоке
Крупный пожар полностью уничтожил крышу многоэтажки во Владивостоке, тушение продолжается
Это разборка: во Владивостоке два водителя общественного транспорта не поделили дорогу
Еще один внедорожник перевернулся на трассе во Владивостоке
У филиала FESCO во Владивостоке новый директор
В Приморье 18-летний парень исписал матами памятник Ленину
Ремонт Рудневского моста, переделанный Некрасовский путепровод и вторая взлетная полоса: как прошла встреча главы Приморья и министра транспорта РФ
Хирург погубил жену военнослужащего ТОФ прямо на операционном столе во Владивостоке
Глава Минтранса РФ поторопил приморские власти с выдачей лицензий на перевозки
Десять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 19 июня
Часть Владивостока останется без света в среду, 19 июня
В среду, 19 июня, во Владивостоке массово отключили воду
Воздух в Приморье прогреется до 26 градусов тепла
Во Владивостоке по просьбе жителей провели День подписчика
Ольга Бузова вновь приедет во Владивосток с новой шоу программой
В центре Владивостока художники из Индии создают граффити с амурским тигром
Движение по мосту в село Новороссия Шкотовского района полностью восстановлено
Сотрудники «Земли леопарда» после начала сезона охоты усилили режим патрулирования
Погода во Владивостоке и Приморье на 18 июня 2019 года: Облачно, туманно и до +16°C
Фонд «Восточный Порт» поздравил медработников с праздником
Деликатес с мышьяком: в Приморье обнаружили опасную креветку