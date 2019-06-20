2019-06-20T09:18:49+03:00
Общество

Во Владивостоке демонтировали еще два торговых объекта за незаконную торговлю

На этот раз под снос попали ларьки на Тухачевского, 53 и Жигура,48
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке продолжаются рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли. На днях ещё два объекта отправились под снос.

Предпринимателям, нарушающим установленный порядок, не только выписывают штрафы, но и обязуют их убрать свои торговые точки. Если этого торговцы не делают добровольно, то тогда к работам по демонтажу приступают администрация города и сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

Фактически недобросовестный бизнесмен попросту игнорирует законное предписание и продолжает осуществлять торговлю, не имея на то законного разрешения. На днях специалисты пресекли такую деятельность, демонтировав ещё два торговых объекта на Тухачевского, 53 и Жигура,48.

- Продолжаем уделять пристальное внимание незаконной торговой деятельности. Помощь в этом оказывают и сами жители, которые часто сообщают нам, где ведется незаконная торговля. Выезжаем на место, штрафуем нарушителей и обязуем убрать лотки, палатки и павильоны, установленные без разрешений, - говорят в административно-территориальных управлениях Владивостока.

Сообщить о фактах нарушения благоустройства города в части парковки на газонах, сброса мусора в неустановленных местах, незаконной торговле и других правонарушениях можно в администрацию Владивостока через интернет-приёмную, почтой России или с помощью мобильного ящика корреспонденции мэрии, размещенного на фасаде здания по Океанскому проспекту, 15/3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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