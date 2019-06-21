2019-06-21T09:21:14+03:00
Общество

ГИБДД рассказала, сколько денег собрали в этом году с приморских водителей

В ГАИ составили рейтинг самых частых нарушений
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Мартинович Катерина.Фото: Мартинович Катерина.
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С начала года фоторадары выявили свыше 420 тысяч нарушений Правил дорожного движения на дорогах Приморья. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. Сумма наложенных штрафов составила более 185 миллионов рублей.

Так, в ведомстве дали и точные цифры: 420 тысяч 720 дел об административных правонарушениях и 185 миллионов 680 тысяч 250 рублей на штрафах. Лидерами по нарушениям стали местные лихачи, которые превысили установленную скорость движения.

На втором месте - нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

И замыкает тройку лидеров нарушение правил остановки и стоянки, в том числе поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.

На четвертой позиции оказались нарушители правил остановки или стоянки.

Однако есть и те, кто вовремя штрафы не уплатил. В отношении таких недобросовестных водителей специалисты составили и направили в суды 3 тысячи 999 административных материалов.

Госавтоинспекция напомнила автомобилистам еще раз о возможности оплачивать штрафы со скидкой - при оплате в срок, не превышающий 20 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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