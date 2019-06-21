2019-06-21T11:56:49+03:00
Общество

Главный синоптик края рассказал, когда на Приморье обрушатся тайфуны

По мнению Бориса Кубая, в конце июня первый в этом году тайфун может нанести удар по Приморью
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о погоде на предстоящую неделю а также дал прогноз на возможный выход тайфуна в Японское море.

По мнению Бориса Кубая, погода в июне выдалась неоднозначной. Предстоящая неделя порадует Приморцев солнцем и теплом лишь в начале - на выходных 29 и 30 июня ожидаются дожди.

Вместе с емким прогнозом на следующую неделю Борис Кубай предположил, что уже в конце этого месяца возможен первый в этом году выход тайфуна в Японское море

- Судя по предварительным расчетам, выходить непосредственно на территорию Приморского края своим центром он пока не собирается, но крылом в той или иной степени может зацепить, - говорит руководитель Примгидромета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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