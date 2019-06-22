Во Владивостоке вновь заработал тоннель имени Сталина

СЕГОДНЯ 04:06 2019-06-22T04:06:18+03:00

На модернизацию векового объекта ушло почти три года и несколько миллиардов рублей

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Пригородное пассажирское сообщение между районом Чуркина и пригородом Владивостока наконец-то восстановлено - торжественно открылся тоннель имени Сталина. Объект был закрыт на модернизацию в 2016 году. Усовершенствование единственного в России искусственного сооружения, которое названо в честь отца народов, обошлась в 3,5 миллиарда рублей.

Тоннель именно Сталина был построен в период 1934-1936 годов. Объект проложен под горой Шошина, его протяженность - 1380 метров, ширина - пять метров, а высота - восемь метров. Тоннель связывает долину Первой Речки с районом Минного городка и Луговой.

В 60-х годах прошлого века тоннель был электрифицирован и после этого по нему стали ходить пригородные поезда. Однако сооружение по проекту не предполагалось использовать как железнодорожный тоннель, поэтому многие необходимые элементы в нем отсутствовали. В связи с этим потребовалась модернизация - тоннель имени Сталина имеет стратегическое значение - через него везут уголь на ТЭЦ-2 Владивостока, а также перевозят грузы в порты на полуострове Голдобина (мыс Чуркин).

- Тоннель связывает жителей Чуркина с пригородом, его открытие позволит горожанам летом выезжать на отдых за город на удобной электричке. Сегодня ж/д транспорт имеет огромное значение – более 70 процентов грузооборота и более 30 процентов пассажиропотока приходится на железную дорогу. И с каждым годом объем перевозок растет, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Изначально, как сообщает пресс-служба ДВЖД, тоннель был необходим для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс в случае возможного нападения условного противника. С 1951 года по нему начали курсировать составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина.

ИСТОЧНИК KP.RU