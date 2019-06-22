Сотни тысяч кустов конопли уничтожили около села в Приморье
В Первомайском районе Приморья уничтожили 250 тысяч кустов дикорастущей маньчжурской конопли. Растения нашли во время комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019».
Наркотические растения нашли в окрестностях села Первомайское. Коноплю уничтожали вручную с помощью бензокосилок. От растений очистили в общей сложности площадь в 12 квадратных метров.
- В специальных рейдовых мероприятиях принимают участие сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, уголовного розыска, патрульно-постовой службы и члены добровольной народной дружины, - добавили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Стоит отметить, что в ходе операции «Мак-2019» не только находят и уничтожают дикорастущие наркотикосодержащие растения, но и пресекают преступления в сфере оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU