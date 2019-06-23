2019-06-23T11:49:33+03:00
Общество

Девушка решила позагорать топлес и прославилась в соцсетях

Пользователи инстаграма спорят, не нарушены ли законы, но делают при этом комплименты фигуре
Сергей БАЛАНОВ
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Жительница Владивостока выбрала место для солнечных ванн. Фото: instagram.com/nn_vladivostokЖительница Владивостока выбрала место для солнечных ванн. Фото: instagram.com/nn_vladivostok
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Фотография полу голой девушки, выбравшей для загара весьма необычное место, активно обсуждается в соцсетях. Как утверждается в паблике «ННовый Владивосток» в инстаграме, снимок сделан вечером в субботу в районе БАМа.

Впрочем, что это не берег моря, видно невооруженным глазом. Скорее, на газоне у протоптанной местными жителями тропинки, по которой как раз в тот момент, когда фотограф сделал снимок, прогуливался ребенок.

Снимок вызвал жаркие споры. Главный вопрос – не положен ли ей штраф за обнаженку в общественном месте. На самом деле законодательство не запрещает принимать солнечные ванны в парках, находиться в общественном месте в купальнике тоже не запрещено. Но даже если девушка за кадром демонстрировала прохожим сои прелести – само по себе это действие не попадает под статью 20.1 КоАП «мелкое хулиганство». Вот если бы она начала приставать к людям или материться, тогда другое дело. А в данном случае – только вопрос морали.

И все же стоит отметить, что большинство комментаторов отнеслись к поступку девушки позитивно, отмечая красоту ее… фигуры. Таек что следите за своим телом, и моралистов вокруг вас будет меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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