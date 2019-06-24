2019-06-24T07:35:56+03:00
Общество

Настоящая жара: в Приморье ждут 35 градусов

Не исключает народный синоптик и появление летних гроз
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Веленгурин Владимир.Фото: Веленгурин Владимир.
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В период с 25 по 27 июня в Приморье установится жара, на побережье туман и морось. Об этом сообщает портал «Маглипогода». По данным сайта, в понедельник в регионе еще возможны дожди и даже грозы. Однако во вторник ситуация в крае изменится.

Так, антициклон с Желтого моря выйдет в Японское. Именно это и определит дальнейшую погода в Приморском крае. Холодный воздух из Охотского моря покинет региона, и воздушные массы сменятся на более теплые юго-западные. В крае начнется потепление.

Между тем это не значит, что тепло будет сразу и везде. Так как вода в Японском море прогреться еще не успела, жители прибрежных районов не почувствуют разницы.

Между тем в континентальных районах ожидается настоящая жара. При этом осадков почти не ожидается, только местами возможны летние грозы, но их будет все меньше и меньше.

С 25 по 26 июня погода в Приморье будет жаркой и сухой. Температура воздуха днем на большей части континентальных районов края составит +27 °С +32 °С, местами до +35 °С. На юге и на востоке континентальных районов края +22 °С +26 °С. В прибрежной зоне +15 °С +21 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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