В полиции рассказали подробности аварии с автобусом на трассе в Приморье

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-24T08:38:15+03:00

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В автоаварии с участием пассажирского автобуса в городе Партизанске пострадали 11 человек. Сейчас полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в полдень воскресенья, 23 июня. Автобус, следующий по маршруту №102 «Николаевка - Партизанск», ехал в сторону Партизанска. В салоне автомобиля находились девять пассажиров. За рулем транспорта был 47-летний мужчина, стаж вождения которого составляет более 24 лет.

В районе третьего километра автодороги подъезд к Партизанску на встречную полосу выехал автомобиль марки Toyota Vista, за рулем которого находился 21-летний парень. Столкновение было неизбежно, и автомобили врезались лоб в лоб друг в друга. Удар был такой силы, что автобус сразу же съехал в кювет. Легковушка осталась на проезжей части, но получила очень серьезные механические и кузовные повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/716151" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП с автобусом в Партизанске.

По данным пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, по итогам один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Как уточнили в ведомстве, погибший - рулевой легкового авто. На момент автоаварии его стаж вождения составил два года. В 2019 году он уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Пострадавшие - два пассажира Toyota Vista и девять пассажиров автобуса.

Что стало причиной аварии - пока неизвестно. Дорога в момент столкновения была сухой, а на улице светло. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту произошедшего и устанавливает все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU