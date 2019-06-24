Приморцы смогут сами выбрать время, до которого часа в магазине можно будет купить алкоголь

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-24T09:48:34+03:00

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Жители Приморья могут увеличить время запрета на продажу алкоголя. Для этого необходимо всего лишь принять участие в опросе, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Врио вице-губернатора - директор департамента здравоохранения края Виктор Фисенко рассказал, что в Приморье сейчас реализуется проект «Укрепление общественного здоровья в Приморском крае». Его главная задача - сформировать среду, в которой граждане вели бы здоровый образ жизни. Важную роль здесь играют такие факторы как здоровое питание, защита населения от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также масштабное развитие инфраструктуры общественного здоровья и повышение обеспеченности кадрами в этой сфере.

По данным пресс-службы краевой администрации, на сегодняшний день показатель розничных продаж алкогольной продукции в Приморье на душу населения составляет 8,2 литра. К 2024 году цифры должны достичь 7,7 литра. Повлиять на это, как оказалось, теперь может каждый. Для этого необходимо ответить на вопрос о времени запрета на продажу алкогольной продукции в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники или Instagram.

Сегодня алкоголь в Приморье можно приобрести с 9:00 до 22:00. Если опрос покажет другой результат, то в действующее региональное законодательство будут внесены поправки.

- Федеральный закон наделяет субъекты РФ самостоятельным правом по определению правил продажи алкогольной продукции. Если жители края проголосуют за уменьшение этого временного промежутка или вовсе захотят запретить реализацию алкоголя, то мы, как орган государственной власти, по итогам социологических исследований сможем выйти в Законодательное Собрание края с соответствующей инициативой, - объяснили в краевом департаменте лицензирования и торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU