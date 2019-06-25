2019-06-25T08:09:27+03:00
Общество

В Приморье появится 11 центров амбулаторной онкологической помощи

Такие центры позволят разгрузить онкологический диспансер
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Первичный онкологический кабинет в поликлинике номер девять востребован и работает в две сменыПервичный онкологический кабинет в поликлинике номер девять востребован и работает в две сменыФото: primorsky.ru
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В девяти населенных пунктах Приморья появятся центры онкологической помощи. Первый аналогичный центр открылся на базе поликлиники номер девять в «Снеговой пади» и за год работы показал свою эффективность.

- Центры появятся во Владивостоке при городских поликлиниках номер один, шесть и девять, а также в Артеме, Уссурийске, Находке, Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Дальнереченске, Арсеньеве, Дальнегорске. Это делается для того, чтобы при подозрении на онкологическое заболевание врачи могли своевременно направить туда пациентов для проведения углубленного обследования. За счет этого снизится нагрузка на онкодиспансер и возрастет количество ранних выявленных случаев рака, которые гораздо проще и легче поддаются терапии, - сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Первичный онкологический кабинет в поликлинике номер девять востребован и работает в две смены. Кроме этого, в учреждении в условиях амбулаторно-поликлинического звена проводят сложные операции травматологического и ортопедического профилей.

К слову, медучреждение в «Снеговой пади» является и Центром координации по реализации в крае проекта «Бережливая поликлиника». Его задачи соответствуют целям национального проекта «Здравоохранение». Во время обсуждения с главными врачами хода реализации нацпроектов, губернатор заявил, что будет ежемесячно рассматриваться и анализироваться деятельность медицинских организаций в рамках поставленных задач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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