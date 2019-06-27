Первый пошел: в пригороде Владивостока оштрафовали веревочника

СЕГОДНЯ 03:12 2019-06-27T02:59:50+03:00

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Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с участковыми уполномоченными полиции отдела МВД России по Надеждинскому району провели рейды, направленные на предупреждение и пресечение фактов несанкционированной предпринимательской деятельности. По итогам оштрафован мужчина, который явно хотел заработать легких денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Когда специалисты проверяли пляж в районе Де-Фриза, на глаза им попался предприниматель, взимающий деньги за проезд на пляж. К слову, участок мужчина арендовал, а вот право осуществлять там предпринимательскую деятельность не получал и как индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не регистрировался.

Помимо этого, сотрудники выявили и еще одно нарушение - незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина. В отношении 43-летнего работника тоже составлен протокол в обратном порядке - незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU