2019-06-27T07:34:13+03:00
Общество

Во Владивостоке должникам отключат холодную воду

Мероприятия стартуют уже в предстоящую пятницу [адреса]
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Черникова (Расюк) Татьяна.Фото: Черникова (Расюк) Татьяна.
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В пятницу во Владивостоке начнется массовое отключение должников от водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, рейды начнутся 28 июня. Отключать от холодной воды будут должников, которые проживают в собственных домах. Начнутся мероприятия с пригорода Владивостока по улицам:

Шкотовская, Манчжурская, Сахарный ключ, 5-й ключ, Державина, Жариковская, Самарская, Иртышская, Аквамариновая, Пальчевского, Четвёртая, Плеханова, Свердлова.

К слову, 130 должников на общую сумму около двух миллионов рублей уже давно уведомлены о надвигающемся рейде.

В июле такие мероприятия пройдут уже не только в пригороде, но и в самой дальневосточной столице по улицам:

Жариковская, Космонавтов, Манжчурская, Басаргина, Смоленская, Взлетная, Географический переулок, Маковского, Мичуринская, Короленко, Парашютная, Шаморовская, Черноморская, Крылатый переулок, Радио, Пирогова, Свердлова, Главная, Балтийская, Мусоргского, Короленко и другие.

В ведомстве рассказали, что после полученных уведомлений некоторые должники добровольно погасили свои долги - на общую сумму в 400 тысяч рублей.

- Призываем абонентов не накапливать долги, а оплачивать потребленную услугу вовремя, без пени и штрафа, не дожидаясь пока ваш дом, отключат от холодной воды, - говорится в сообщении от «Примводоканала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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