Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-27T08:06:41+03:00

В ДТП пострадал один человек [фото]

Изменить размер текста: A A

В дальневосточной столице произошла серьезная авария. На трассе столкнулись легковушка и грузовик.

Инцидент случился на дороге в районе Военного шоссе, 1. Водитель автомобиля марки Toyota Prius двигался со стороны Народного проспекта в сторону Водоканала. Внезапно перед ним появился грузовик, рулевой которого решил повернуть. Среагировать на молниеносное появление другого авто водитель Prius не успел.

Транспортные средства столкнулись друг с другом. Судя по повреждениям, скорость у обоих авто была немаленькая. В итоге на дороге вместо машин появились две груды железа - автомобили получили серьезные как кузовные, так и механические повреждения. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Медики диагностировали у водителя легковушки черепно-мозговую травму. Во время аварии мужчина сильно ударился головой о лобовое стекло. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

Во всех обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU