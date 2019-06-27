Серьезная авария во Владивостоке превратила автомобили в груду железа
В дальневосточной столице произошла серьезная авария. На трассе столкнулись легковушка и грузовик.
Инцидент случился на дороге в районе Военного шоссе, 1. Водитель автомобиля марки Toyota Prius двигался со стороны Народного проспекта в сторону Водоканала. Внезапно перед ним появился грузовик, рулевой которого решил повернуть. Среагировать на молниеносное появление другого авто водитель Prius не успел.
Транспортные средства столкнулись друг с другом. Судя по повреждениям, скорость у обоих авто была немаленькая. В итоге на дороге вместо машин появились две груды железа - автомобили получили серьезные как кузовные, так и механические повреждения. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Медики диагностировали у водителя легковушки черепно-мозговую травму. Во время аварии мужчина сильно ударился головой о лобовое стекло. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
Во всех обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU