ВМТП проводит оплачиваемые стажировки для детей портовиков

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-27T11:26:02+03:00

Владивостокский морской торговый порт запустил проект «Трудовой отряд школьников». Дети портовиков работают в различных подразделениях предприятия в сменах по две недели.

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Целью проекта «Трудовой отряд» является знакомство ребят с выбранными ими профессиями и формирование ответственности у детей. В рамках программы школьники-старшеклассники от 14 до 17 лет пробуют свои силы в департаментах экономики, управления персоналом, коммерческом, юридическом, информационных технологий, бухгалтерии ВМТП. В проекте за три летние смены примут участие около 50 детей портовиков.

«Ребята осуществляют реальную трудовую деятельность – юные портовики помогают выполнять производственные задачи. Все школьники прошли предварительное собеседование со специалистами отдела подбора и развития персонала, поэтому ребята работают на тех участках, которые в наибольшей степени им интересны. Считаем, что программа поможет школьникам сформировать правильное отношение к труду и определиться с дальнейшей профессией», – отметила куратор проекта «Трудовой отряд школьников», главный специалист по обучению и подбору персонала ВМТП Марина Ларюшина.

В рамках программы «Трудовой отряд» ВМТП также организует для ребят мини-тренинги и мастер-классы на тему профориентации. Под руководством внутренних тренеров ВМТП школьники находят решения производственных задач, учатся не бояться брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.

ИСТОЧНИК KP.RU