2019-06-28T09:26:47+03:00
Общество

Токаревский маяк во Владивостоке очистят от киосков и кафе

Объекты попали в список объектов, установленных без разрешения властей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Как оказалось, торговые точки принадлежат одной компанииКак оказалось, торговые точки принадлежат одной компанииФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Четыре точки быстрого питания в ближайшее время снесут на Токаревском маяке. В список попали кафе с бельгийскими вафлями, пит-стоп, заведение с морепродуктами и кофейня. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии Владивостока.

Как оказалось, торговые точки принадлежат одной компании. Согласно опубликованному документу, комиссия признала кафе самовольными постройками и постановила: объекты должны быть снесены. На это администрация дальневосточной столицы дает год.

Всего в списке объектов под снос 146 позиций. Среди них детские аттракционы, лестницы, бетонные блоки, гаражи и даже брошенная машина. Причем у большинства объектов в графе «владелец» значится «не установлен».

Кстати, как сказано в документе, сносить незаконные постройки и хранить объекты демонтажа будут предприятия, которые принадлежат городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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