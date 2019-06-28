2019-06-28T11:45:55+03:00
Общество

Мэрия Владивостока купила 95 отечественных автобусов

ЛиАЗы и ПАЗы встанут на муниципальные маршруты, впрочем, коммерческие перевозчики уже давно используют такие в городе
Сергей БАЛАНОВ
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Автобусы во ВладивостокеАвтобусы во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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Администрация Владивостока заключила контракт на поставку 95 пассажирских автобусов российского производства ЛиАЗ и ПАЗ. На покупку из бюджета города и края суммарно будет выделено более 911 миллионов рублей. Автобусы заполнят бреши на муниципальных маршрутах.

Сегодня во Владивостоке на 93 маршрутах работает 13 коммерческих перевозчиков и один муниципальный «ВПОПАТ». Из примерно 600 пассажирских автобусов порядка сотни – муниципальные. Сегодня «ВПОПАТ» эксплуатирует немецкие «Маны» и «Крафтеры». Закупленные отечественные аналоги встанут на те же маршруты, заполнив бреши – сегодня многие линии недоукомплектованы.

Новые автобусы будут иметь все необходимое оснащение для комфорта граждан с ограниченными способностями, в том числе низкий пол и приспособления, помогающие ориентироваться в пространстве людям с нарушениями слуха и зрения.

Первые 46 автобусов придут в августе, остальные - не раньше декабря.

Также в этом году планируется закупка двух электобусов. Точная стоимость и место их функционирования пока не уточняется.

Что касается ЛиАЗ и ПАЗ, то их считают неплохим вариантом для Владивостока. Ряд коммерческих перевозчиков, исполняя свои обязанности по обновлению автопарка, уже поставила подробные машины на маршрут. Всего в прошлом году коммерсанты во Владивостоке закупили около ста новых автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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