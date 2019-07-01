По одной из улиц Владивостока запретили ездить автомобилям

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-01T07:15:04+03:00

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Ремонт тепловой сети на улице Ильичева внесёт изменения в схему движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По данным ведомства, изменения вступят в силу уже сегодня, 1 июля. Из-за ремонта тепловой сети от пересечения улиц Ильичева и Днепровской до дома №1 по улице Днепровская временно нельзя будет ездить и парковаться. 10 августа ограничения будут сняты.

К слову, ремонт там пройдет в три этапа. С 11 по 15 августа движение и парковка автотранспорта будет временно ограничена только в районе дома по улице Днепровская, 1. Во время третьего этапа работ с 16 августа по 26 августа будет перекрыт участок дороги, проходящей в районе дома по Ильичева, 4.

Специалисты предлагают автомобилистам объезжать перекрытый участок дороги по улицам Печорская, Ильичева и Днепровская.

ИСТОЧНИК KP.RU