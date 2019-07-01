В Приморье задержали банду серийных угонщиков, которые возвращали владельцам автомобили за деньги

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-01T08:41:06+03:00

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В Приморье полицейские задержали подозреваемых в серии хищений автомобилей под возврат. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Действие развернулось в Уссурийском городском округе. Молодые парни из села Степное решили подзаработать легких денег. С июля по декабрь 2018 года 21-летний парень по ночам выглядывал автомобили, припаркованные во дворах жилых. Предварительно он проверял, установлена ли на транспорте сигнализация, и как часто им пользуются хозяева. Потом злоумышленник просто разбивал стекло и проникал в салон, а с помощью газового ключа умелец ловко заводил машину и перегонял в другое место - гаражи, арендованные в селе Степное. Через время парень выходил на связь с владельцами и возвращал им транспорт, но только уже за выкуп.

Когда «бизнес» пошел в гору, парень привлек своего товарища - 22-летнего жителя села Степное. Вместе с ним он украл дорогой джип марки Toyota Land Cruiser Prado, а после вернул владельцу за 200 тысяч рублей.

Видимо эта кража для команды стала последней и свой финальный аккорд ребята сыграли уже в отделении полиции. Там они во всем признались и, более того, даже рассказали о еще трех неудачных кражах. Следователи МВД России по городу Уссурийску возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ о кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Эти уголовные дела соединены в одно производство.

Как выяснилось позже, фигуранты причастны еще к 10 эпизодам противоправной деятельности. По данным ведомства, общий ущерб составил более четырех миллионов рублей. Сейчас похищенные автомобили уже возвращены владельцам, а ребята находятся под домашним арестом. Впрочем, есть вариант, что парни лишатся свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU