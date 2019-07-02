Бродячие псы насмерть загрызли пенсионера во Владивостоке

СЕГОДНЯ 05:05 2019-07-02T05:05:59+03:00

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ЧП произошло на прошлой неделе. Жертвой стаи бездомных собак стал 62-летний мужчина, который работал сторожем на Владивостокском монтажном управлении «Дальэлектромонтаж». Собаки загрызли мужчину на территории предприятия, которое, к слову, участвовало в строительстве Золотого моста.

Об обстоятельствах смерти мужчины следствие не говорит, также, как и профсоюзы Приморья, которые принимают участие в расследовании дела. С представителями предприятия «КП» связаться не удалось – телефоны «Дальэлектромонтажа» не отвечают.

Бездомные собаки, кстати, не редкость за пределами центра Владивостока. Например, одна такая стая бродячих псов обитает в районе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова. Собаки греются у на клумбах у жилых домов и лают на проходящих мимо людей. А от одичавших и оголодавших псов можно ожидать чего угодно.

ИСТОЧНИК KP.RU