2019-07-02T05:05:59+03:00
Происшествия

Бродячие псы насмерть загрызли пенсионера во Владивостоке

Мужчина работал сторожем и охранял один из объектов
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Собаки загрызли мужчину на территории предприятияСобаки загрызли мужчину на территории предприятияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло на прошлой неделе. Жертвой стаи бездомных собак стал 62-летний мужчина, который работал сторожем на Владивостокском монтажном управлении «Дальэлектромонтаж». Собаки загрызли мужчину на территории предприятия, которое, к слову, участвовало в строительстве Золотого моста.

Об обстоятельствах смерти мужчины следствие не говорит, также, как и профсоюзы Приморья, которые принимают участие в расследовании дела. С представителями предприятия «КП» связаться не удалось – телефоны «Дальэлектромонтажа» не отвечают.

Бездомные собаки, кстати, не редкость за пределами центра Владивостока. Например, одна такая стая бродячих псов обитает в районе Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова. Собаки греются у на клумбах у жилых домов и лают на проходящих мимо людей. А от одичавших и оголодавших псов можно ожидать чего угодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приморец рассказал о главном минусе недавно открывшегося «Леруа Мерлен»
При администрации Владивостока появился новый орган
Два ДТП с тяжелой техникой и дорожниками сковали объездную трассу Владивостока
Июль не планирует радовать приморцев теплом и солнцем
«На гребне!»: в Приморье стартовал вкусный фестиваль
Всего за одну ночь в Приморье поймали 50 пьяных водителей
Две смертельные аварии произошли в Приморье
В Приморье задержали банду серийных угонщиков, которые возвращали владельцам автомобили за деньги
Пришел, родимый: пять котельных в Уссурийске перевели на газ
Владивосток - Благовещенск: теперь рейсов станет больше
В пригороде Владивостока ночью сгорел частный дом
По одной из улиц Владивостока запретили ездить автомобилям
Медицинский университет в Приморье выпустил более 500 новых специалистов
Погода во Владивостоке на 1 июля 2019 года: днем до +15, возможен дождь