В приморское СИЗО едва не попала запрещенная посылка

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-02T08:46:42+03:00

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Сотрудники СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю предотвратили крупный переброс запрещенных предметов на режимную территорию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сверток, который предназначался для заключенных, вместил в себя семь мобильных телефонов, четыре зарядных устройства, четыре сим-карты, два ножа, одну литровую бутылку со спиртосодержащей жидкостью, четыре колоды игральных карт, четыре зажигалки, наушники и USB-провод.

В ведомстве уточнили, что все это - запрещенные на территории учреждений УИС предметы. Их передача влечет за собой уголовную или административную ответственность.

Пока что установить «отправителя» не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU