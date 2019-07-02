2019-07-02T10:22:16+03:00
Здоровье

В «дальзаводскую» больницу во Владивостоке завезли новейший лазер для лечения

теперь специалисты могут решать проблемы флебологии у пациентов
София МИХАЙЛОВА
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Новейший лазер для лечения варикоза закупили в больницу Приморья. Об этом сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Теперь врачи «дальзаводской» больницы начали решать проблемы флебологии у пациентов.

Главный врач медучреждения Елена Новицкая рассказала, что новое оборудование позволит проводить эндовазальную лазерную коагуляцию - «золотой стандарт» лечения варикозной болезни.

- Сегодня мы можем устранить варикозную болезнь даже на самых запущенных стадиях без наркоза, разрезов и длительной реабилитации», - отметила Елена Новицкая.

Оперативное вмешательство, к слову, не требует длительного нахождения в больнице. Операция занимает примерно 20-25 минут в условиях местной анестезии и абсолютно безболезненна, а через пару часов уже можно отправляться домой. На коже пациента появляется тонкий прокол, который заживет через несколько дней, не оставив и следа. Эта манипуляция никак не повлияет на привычные повседневные дела - ходьба, вождение автомобиля. Об этом рассказал сосудистый хирург - врач ультразвуковой диагностики Альберт Шкарбанов.

- Через тонкий прокол в вену вводится световод, который под контролем ультразвука проводится по пораженной вене до источника сброса, «рефлюкса». Световод постепенно извлекается, венозной стенке передается лазерная энергия, вызывающая надежное запаивание сосуда, – рассказал доктор.

Как показывает многолетний опыт, этот метод практически универсален. Важную роль играет и использование современного оборудования.

- Это оборудование широкого спектра для хирургии и силовой терапии. Пока основное направление, которое мы развиваем с помощью нового аппарата, - это флебология, причем лечение производится амбулаторно, - отметила Елена Новицкая.

Кстати, перед выполнением подобных операций, специалистам даже пришлось пройти специальное дополнительное обучение. Планируется, что в дальнейшем «ИРЭ-Полюс» будут использовать в гинекологии, оториноларингологии, общей и эндоскопической хирургии, проктологии, дерматологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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