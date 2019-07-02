Паводок затопил дорогу в Приморье

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-02T10:29:20+03:00

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Из-за почти непрекращающихся ливней на территории Приморского края затопило одну из трасс. Об этом «Комсомольская правда - Владивосток» сообщает со ссылкой на пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморью.

По данным ведомства, сообщение о затоплении автодороги Богуславка - Духовское поступило во вторник, 2 июля. Звонивший рассказал, что в реке Студеная значительно поднялся уровень воды и перелился через пониженный участок грунтовой трассы.

Между тем, специалисты отметили, что населенные пункты не пострадали, и жизнеобеспечению поселков ничего не угрожает. Проехать по затопленной дороги пока что могут только автомобили повышенной проходимости - грузовики, джипы и внедорожники, а также спецтехника. К слову, для проезда имеются и объездные дороги.

На месте перелива воды выставлены посты ГИБДД. Все дорожно-хозяйственные службы находятся в готовности в случае непредвиденных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU