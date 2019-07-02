2019-07-02T13:18:49+03:00
Происшествия

Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя

Плохо закрепленный груз совался с высоты нескольких этажей
Никита Долгов
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Здание Театра молодежи во ВладивостокеЗдание Театра молодежи во ВладивостокеФото: Сергей БАЛАНОВ
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На актера Приморского краевого драматического театра молодежи во Владивостоке во время репетиции спектакля упал груз. Информация об этом поступила от Федерации профсоюзов края, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Театральная труппа ставила спектакль по пьесе Гоголя. Для постановки было задействовано много реквизита, который находился в стадии сборки и для скрепления оснащался тяжелыми предметами. Актеры и сотрудники тетра решили сделать перерыв, расположившись в районе декораций. В какой-то момент плохо закрепленный груз совался и с высоты нескольких этажей рухнул на ногу 25 летнего актера. В результате ему диагностировали перелом ноги.

За судьбу актера можно не переживать,1 июля ему провели операцию, и сейчас он идет на поправку.

Согласно данным, опубликованным на портале ФППК, во Владивостоке в период с 24 по 27 июня произошло 4 несчетных случая на производстве - в отраслях строительства, судостроения и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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