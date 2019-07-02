Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя
На актера Приморского краевого драматического театра молодежи во Владивостоке во время репетиции спектакля упал груз. Информация об этом поступила от Федерации профсоюзов края, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Театральная труппа ставила спектакль по пьесе Гоголя. Для постановки было задействовано много реквизита, который находился в стадии сборки и для скрепления оснащался тяжелыми предметами. Актеры и сотрудники тетра решили сделать перерыв, расположившись в районе декораций. В какой-то момент плохо закрепленный груз совался и с высоты нескольких этажей рухнул на ногу 25 летнего актера. В результате ему диагностировали перелом ноги.
За судьбу актера можно не переживать,1 июля ему провели операцию, и сейчас он идет на поправку.
Согласно данным, опубликованным на портале ФППК, во Владивостоке в период с 24 по 27 июня произошло 4 несчетных случая на производстве - в отраслях строительства, судостроения и культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU