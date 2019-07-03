2019-07-03T05:22:19+03:00
Общество

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»

Основная часть второго крана уже доставлена на территорию судоверфи «Звезда»
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»Фото: Сергей БАЛАНОВ
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В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф». Основная часть крана уже доставлена из Китая на территорию судоверфи «Звезда», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Кран-гигант «Голиаф» имеет грузоподъемность 1200 тонн, его высота 120 метров и ширина 189 метров. Кран В ближайшее время установят на территории нового строящегося сухого дока.

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф» Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»Фото: Сергей БАЛАНОВ

Вместе с элементами крана на территорию завода морем доставили и монтажное оборудование и сопутствующие детали для установки гиганта. Однако перед тем, как начать монтаж нового «Голиафа», в Приморье должно поступить вспомогательное оборудование. Лишь после этого рабочие начнут сборку гиганта, будут проведены пуско-наладочные работы и испытания кранового оборудования.

Новый кран планируют задействовать при строительстве супертанкеров, газовозов, а также ледокола «Лидер» и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. Для этих целей, помимо гигантского крана, в сухом доке появятся четыре крана башенного типа с прямой стрелой грузоподъемностью 60 тонн. Ввод в эксплуатацию сухого дока намечен на 2020 год.

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф» Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»Фото: Сергей БАЛАНОВ

Первый «Голиаф»- символ города Большой Камень - обеспечивает работу тяжелого открытого достроечного стапеля с 2018 года. По информации ДЦСС, за этот период кран выполнил 9 600 операций по подъему, перемещению и кантовке грузов, в том числе секций и блоков строящихся судов. «Голиаф» оснащен автоматизированной интеллектуальной системой управления, которая позволяет управлять гигантом одному оператору.

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф» Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»Фото: Сергей БАЛАНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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