2019-07-03T08:41:33+03:00
Общество

Примгидромет: Из-за грядущих ливней и гроз на реках Приморья продолжит подыматься уровень воды

Уже в четверг Приморье вновь накроют проливные дожди с грозами
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье из-за проливных дождей ожидается подъем уровня рек.В Приморье из-за проливных дождей ожидается подъем уровня рек.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Уже в четверг, 4 июля, Приморье вновь накроют проливные дожди с грозами. Температура воздуха при этом останется на том же уровне, что и в среду, 3 июля. При этом, по прогнозам Примгидромета, на всех реках края будет наблюдаться подъем уровня воды, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По наблюдениям метеорологов, сегодня, 3 июля, подъем уровней воды на 0,1-0,3 м. уже наблюдается на большинстве рек края. Сохраняется незначительное подтопление низкой поймы в бассейне реки Комиссаровка, но при этом без сопутствующего ущерба. Остальные реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается. Водность рек близка к норме и до 30% больше нее.

При этом синоптики дают неутешительный прогноз относительно подъема уровня воды. В ближайшие трое суток, в связи с неустойчивым характером погоды, ожидаемыми дождями, на большинстве рек края сохранится подъем воды локальных дождевых паводков.

Подъем уровня воды составит преимущественно 0,2-0,4 м. На реках южной и западной половины края возможно переполнение и разлив мелких ручьев и водотоков, с подтоплением пониженных мест, без ущерба. Опасных явлений не ожидается. Однако, даже при таком подъеме уровня воды показатели остаются в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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