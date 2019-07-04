ДТП на миллион: во Владивостоке «Прадик» врезался в «Теслу» с калифорнийскими номерами
Сразу три автомобиля сыграли в «паровозик» днем 4 июля во Владивостоке на Седанкинском подъеме. Как сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на аварийных комиссаров, Toyota Land Cruiser Prado врезался в едущую впереди Tesla, которая в итоге отлетела в Toyota Allex.
ДТП на Седанкинском подъеме. Фото: dps_vl/компания «Аварийный комиссар»
О пострадавших среди водителей и пассажиров не сообщается, а вот машины получили достаточно серьезные повреждения, особенно японский внедорожник. Американский электромобиль на пробу оказался весьма крепким.
Особенно сильно пострадал капот «Прадо», «Тесла» же выглядит подозрительно крепкой. Фото: dps_vl/компания «Аварийный комиссар»
Кстати, именно эта «Тесла» стоимостью 12 миллионов рублей в числе прочих элитных авто развлекала гостей прошедшего недавно на «ПримРинге» Международного автосалона VIAS-2019.
«Тесла» на международном автосалоне VIAS-2019 во Владивостоке.
ИСТОЧНИК KP.RU