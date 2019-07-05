Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» выпускали с помощью ноу-хау отловщиков

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-05T06:44:52+03:00

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Перед выпуском косатки и белухи, которые содержались в «китовой тюрьме» в Приморье, проходили реабилитацию от четырех до шести часов. Об этом рассказали ученые, которые первыми в мире выпустили китообразных, живших больше года с людьми, на волю.

Операция по освобождению первой части узников «китовой тюрьмы» началась во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня. Через пять дней косатки и белухи были у Охотского моря, но выпустить их на волю помешал шторм, который бушевал два дня.

- В месте выпуска были подготовлены два вольера - один для косаток, второй - для белух. Когда мы приехали и увидели этот шторм, стали ждать. На следующий день вольеры мы нашли в прибое. Через два дня, когда закончился шторм, у нас был выбор: либо заново строить вольеры (это 1-1,5 суток интенсивного труда), либо выпускать животных каким-то другим способом, - сказал Вячеслав Бизиков, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Посовещавшись, специалисты решили выпускать китообразных, потому что они и так утомились в дороге. Освобождали косаток и белух через транспортную клеть, установленную между корпусами катамарана.

- Это ноу-хау фирм, которые ранее отлавливали этих животных. Косаток по очереди заводили в эту клеть, где им ветеринары и тренеры делали массаж, разминая ласты и хвост. Это длилось от четырех до шести часов в совокупности двум косаткам. Когда ветеринары закончили, тогда мы на катамаране вышли, отошли метров на 300 от берега и по очереди выпустили вначале самку, потом самца, - продолжил господин Бизиков.

Специалисты отметили, что среди бывших и настоящих узников «китовой тюрьмы» нет детей.

- Возраст всех десяти косаток от 5 до 15 лет, и это оценки экспертов команды Кусто. Те косатки, которых мы выпустили, принадлежали одной семье и, по данным генетического анализа, являлись братом и сестрой. Во время содержания в бухте Средняя они явно тяготели друг к другу, - сообщил Вячеслав Бизиков.

После косаток на волю отпустили и белух, однако конкретных данных по этим китообразным во время пресс-конференции специалисты не предоставили.

ИСТОЧНИК KP.RU