Дополнительные рейсы на острова Рейнеке и Попова вводят во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-05T08:01:20+03:00

Катамаран «Москва» теперь совершает дополнительно восемь оборотных поездок в неделю

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С 1 июля введены рейсы на острова Рейнеке и Попова. Катамаран «Москва» совершает дополнительно восемь оборотных рейсов в неделю, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Ежедневно в утреннее время судно направляется с острова Попова в сторону Владивостока, чтобы жители острова имели возможность выехать на континентальную часть города с личными или рабочими целями. Согласно измененному расписанию, днем вводится дополнительный оборотный рейс на остров Попова с заходом на остров Рейнеке. Вечерним рейсом жители могут вернуться на остров.

Кроме этого, в воскресенье, в период максимального пассажиропотока, на островные территории осуществляется еще один дополнительный оборотный рейс.

При разработке нового расписания городские власти учли пожелания жителей островов Попова и Рейнеке и нашли для этого техническую возможность. Измененный график будет действовать до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU