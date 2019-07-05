2019-07-05T08:01:20+03:00
Общество

Дополнительные рейсы на острова Рейнеке и Попова вводят во Владивостоке

Катамаран «Москва» теперь совершает дополнительно восемь оборотных поездок в неделю
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 1 июля введены рейсы на острова Рейнеке и Попова. Катамаран «Москва» совершает дополнительно восемь оборотных рейсов в неделю, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Ежедневно в утреннее время судно направляется с острова Попова в сторону Владивостока, чтобы жители острова имели возможность выехать на континентальную часть города с личными или рабочими целями. Согласно измененному расписанию, днем вводится дополнительный оборотный рейс на остров Попова с заходом на остров Рейнеке. Вечерним рейсом жители могут вернуться на остров.

Кроме этого, в воскресенье, в период максимального пассажиропотока, на островные территории осуществляется еще один дополнительный оборотный рейс.

При разработке нового расписания городские власти учли пожелания жителей островов Попова и Рейнеке и нашли для этого техническую возможность. Измененный график будет действовать до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВМТП установил исторический рекорд по итогам первого полугодия 2019 года
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» выпускали с помощью ноу-хау отловщиков
На острвое Русском рабочие при помощи спецтехники начали восстановление дорог
Анализы крови, взятые у выпущенных узников приморской «китовой тюрьмы», испортили
Воздушные гавани Владивостока и Москвы свяжет еще один авиарейс
Энергетики подключают к централизованному электроснабжению села на севере Приморского края
Погода во Владивостоке и Приморье 5 июля 2019 года: синоптики обещают ясную погоду
ДТП на миллион: во Владивостоке «Прадик» врезался в «Теслу» с калифорнийскими номерами
Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока
Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке
Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусов
Примгидромет: Из-за грядущих ливней и гроз на реках Приморья продолжит подыматься уровень воды
Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу
В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»
Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя
Паводок затопил дорогу в Приморье