Дополнительные рейсы на острова Рейнеке и Попова вводят во Владивостоке
С 1 июля введены рейсы на острова Рейнеке и Попова. Катамаран «Москва» совершает дополнительно восемь оборотных рейсов в неделю, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Ежедневно в утреннее время судно направляется с острова Попова в сторону Владивостока, чтобы жители острова имели возможность выехать на континентальную часть города с личными или рабочими целями. Согласно измененному расписанию, днем вводится дополнительный оборотный рейс на остров Попова с заходом на остров Рейнеке. Вечерним рейсом жители могут вернуться на остров.
Кроме этого, в воскресенье, в период максимального пассажиропотока, на островные территории осуществляется еще один дополнительный оборотный рейс.
При разработке нового расписания городские власти учли пожелания жителей островов Попова и Рейнеке и нашли для этого техническую возможность. Измененный график будет действовать до 15 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU