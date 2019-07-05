Женщина пыталась передать своему осужденному супругу 9 мобильных телефонов

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-05T09:18:08+03:00

Пакет с мобильниками супруга осужденного оставила в кустах на территории колонии-поселения

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В Приморье в колонии-поселении супруга во время визита попыталась передать своему мужу пакет с мобильными телефонами. Контрабанда в виде девяти гаджетов для связи с внешним миром была найдена в кустах дикорастущей травы совсем рядом с территорией колонии, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Подозрительный пакет обнаружили сотрудники ГУФСИН при досмотре прилегающей территории. Из кустов виднелся необычный сверток, в котором были заботливо упакованы девять сотовых телефонов.

Запрещенные предметы были оставлены супругой осужденного, которая недавно посетила колонию-поселение повидать своего мужа. Сотрудники составили протокол об административном правонарушении.

Контрабандистке теперь грозит штраф до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU