Женщина пыталась передать своему осужденному супругу 9 мобильных телефонов
В Приморье в колонии-поселении супруга во время визита попыталась передать своему мужу пакет с мобильными телефонами. Контрабанда в виде девяти гаджетов для связи с внешним миром была найдена в кустах дикорастущей травы совсем рядом с территорией колонии, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Подозрительный пакет обнаружили сотрудники ГУФСИН при досмотре прилегающей территории. Из кустов виднелся необычный сверток, в котором были заботливо упакованы девять сотовых телефонов.
Запрещенные предметы были оставлены супругой осужденного, которая недавно посетила колонию-поселение повидать своего мужа. Сотрудники составили протокол об административном правонарушении.
Контрабандистке теперь грозит штраф до пяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU