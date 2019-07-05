«Мы нашли единственно возможное решение»: ученые выкупили косаток и белух у отловщиков

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-05T09:23:48+03:00

Освобождение морских млекопитающих обошлось более чем в 300 миллионов рублей

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Спасение узников «китовой тюрьмы» обошлась Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в сумму около 360 миллионов рублей. Это примерная стоимость всех 97 китообразных, которые томились в бухте Средняя под Находкой, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

- Приблизительная сумма – 360 миллионов рублей. Мы все делаем открыто, тем более все закупки, как у бюджетного учреждения, тоже в общем доступе. Все, что мы потратили, ушло на дело, - сказал Кирилл Колончин, директор (ВНИРО).

Выпуск первой партии животных (две косатки и восемь белух) обошелся в 38 миллионов рублей. Как заявил Юрий Корецких из «Альянса защитников животных», покупаются мормлеки по расценкам: десять миллионов рублей за косатку, три – за белуху.

- А что вы предлагаете? Мы нашли то решение, которое было единственно возможным, - подчеркнул Кирилл Колончин.

К слову, по материалам погрануправления ФСБ России, четверых отловщиков оштрафовали в сумм на 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU