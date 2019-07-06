СЕГОДНЯ 03:02 2019-07-06T02:42:58+03:00

Погода во Владивостоке на 6 июля 2019 года: утром слабая морось, днем до +17 градусов Фото: Александра ШОПЕНКО

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Сегодня, 6 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в среднем по региону будет в пределах 13…28 градусов.

Во Владивостоке облачно с прояснениями. Утром с 40-процентной вероятностью будет слабая морось. Ветер юго-восточный умеренный. Воздух прогреется до +15…+17 градусов. В пригороде на порядок теплее - до 23 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный. Столик термометра поднимется до +23…+25 градусов. В Находке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха составит +18…+20 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +16 градусов, в бухте Находка, по прогнозам синоптиков, температура составит +14 градусов, в заливе Посьет - 19 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU