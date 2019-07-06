Принцип «где ловишь, там и строишь» может заработать в Приморье

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-06T09:00:09+03:00

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В ближайшие месяцы в России пройдет аукцион по крабовым квотам. На западе успешно реализуется принцип «где ловишь, там и строишь», который предполагает, что добытчики взамен на биоресурсы регионов должны строить и ремонтировать в них суда. Внедрение аналогичного механизма в Приморье поддержал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

- То решение, которое позволило загрузить мощности заводов на западе страны, нужно перенести и на Дальний Восток – по принципу «где ловишь, там и строишь». Речь идет о 30 среднетоннажных судах в пределах 50 метров, которые наши заводы вполне могут построить, по объемам инвестиционных квот, – сказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.

Предполагается, что благодаря этому механизму, судостроительные предприятия края получат заказы, а также на заводы придут новые технологии. В перспективе, сообщает пресс-служба администрации региона, на их базе может появиться процесс длительного жизненного цикла: обслуживание, ремонт судов.

Соответствующие ведомства, в частности, Минпромторг, Таможенная служба, теперь должны отработать все механизмы, чтобы уже с 2020 года были выпущены необходимые нормативные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU