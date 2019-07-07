Автоледи из Владивостока насадила машину на металлические ограждения

СЕГОДНЯ 04:24 2019-07-07T04:29:54+03:00

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Серьезная авария разыгралась накануне выходных в столице Приморского края. К счастью окружающих, единственным участником происшествия стала виновница. Автолюбительница не справилась с управлением и буквально насадила свою машину на металлическое ограждение, да так, что перила оказались в салоне, ранив любительницу скорости. По словам очевидцев, у аварии есть простое объяснение, от девушки исходил характерный запах спиртного, сообщает «КП»-Владивосток».

ДТС произошло в темное время суток, при движении со стороны Второй речки за город. Водитель Nissan Juke не справилась с управлением и на всем ходу врезалась в ограждение, которые по инерции пробили обшивку и корпус авто, достав до пилота. Пострадавшей понадобилась срочная помощь специалистов. Приехавшая бригада скорой помощи госпитализировала автолюбительницу для дальнейшего обследования и лечения.

Пострадали авто и водительФото: dps_vl

Машина получила серьезные кузовные повреждения, и ее ремонт влетит владелице в копейку. Однако, если версия с употреблением спиртного за рулем подтвердится, то с починкой авто можно не торопиться, девушка надолго станет пешеходом.

Перила пробили автомобильФото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU