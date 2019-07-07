2019-07-07T06:30:09+03:00
Общество

Здание судебного участка в Приморье опозорил перевернутый флаг России

Конфуз произошел в Ханкайском районе края
Милана СОКОЛ
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Именно так, по мнению рабочих, выглядит флаг РоссииИменно так, по мнению рабочих, выглядит флаг РоссииФото: dps_vl
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Перевернутый флаг России, гордо «украшающий» здание судебного участка запечатлели жители Приморья. Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Владивосток», курьезный случай произошел в Ханкайском районе, в селе Камень-Рыбалов. Пользователи социальных сетей уверены, что подобного рода промашка – позор.

Мировой судебный участок №89 оказался в центре обсуждений из-за перевернутого флага России. Над зданием в Камень-Рыболове, судя по фото, опубликованного в Интернете, возвысился триколор, не имеющий никакого отношения к РФ. Местные жители уверены, что флаг, который теперь напоминает государственный символ Сербии повесили безграмотные рабочие.

Позор, куда катимся? Фемида во всей красе,– негодуют приморцы.

Деградируем, стыд и срам,– комментируют местные жители.

Недоумение фолловеров вызвал и тот факт, что серьёзную ошибку рабочих не заметил судья. Не исключено, что служитель закона попросту находится на выходном и не подозревает о смене государственной принадлежности своего участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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