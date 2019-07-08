Обманутых дольщиков Приморья может поддержать правительство России

СЕГОДНЯ 04:06 2019-07-08T04:06:25+03:00

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Порядка 3,5 тысячи семей в Приморье пострадали от действий недобросовестных застройщиков. В регионе существуют меры поддержки обманутых людей – создан специальный фонд, принят краевой закон, однако, с учетом масштабов, собственных сил не хватает. В связи с этим власти Приморья обратились в правительство РФ за господдержкой для обманутых дольщиков.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, если регион получит финансовую помощь в этом году, то власти смогут решить вопрос завершения строительства ряда объектов уже в 2020-2021 годах. Это обеспечит жильем свыше 500 семей.

- Многие люди не могут решить проблемы с застройщиками с 2003, 2007 годов. Они вынуждены платить проценты по кредитам, снимать жилье, оплачивать его – все это препятствует развитию семей, снижает демографические показатели, увеличивает миграционный отток, – добавил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

Напомним, что одна из существующих в регионе мер содействия - Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья, который создан для того, чтобы в короткие сроки достроить проблемные дома. На эти цели в этом году в казне края предусмотрено 750 миллионов рублей.

Запуск нового механизма позволит в ближайшие два года достроить восемь домов в Артеме и четыре во Владивостоке. Среди них – ЖК «Лайф» в районе улицы Лесной, ЖК «Одиссей» на улице 2-й Поселковой, многоквартирные дома на Славянской, 17, Пихтовой, 35, и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU