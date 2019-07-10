Неравная расплата: два жителя Приморья похитили и убили человека из-за оскорбленной подруги

СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-10T04:36:42+03:00

Мужчины держали голову жертвы под водой, пока тот не захлебнулся

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин предстанут перед судом за похищение и убийство человека. Парень поплатился жизнью за то, что ударил общую знакомую злоумышленников. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Убийство двое мужчин совершили в октябре прошлого года. По версии следствия, в день расплаты жертва находилась на автомойке, куда приехали злоумышленники. Обидчику дамы мужчины связали руки полимерными хомутами и силой засунули в машину. Для расправы злоумышленники выбрали безлюдное место в поселке Шкотово.

Прибыв на место, один из мужчин завел жертву в воду, и силой опустил в нее голову потерпевшего. В таком положении фигурант удерживал обидчика дамы, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (максимальное наказание – до 12 лет колони). Один из фигурантов также обвиняется в убийстве, сопряженном с похищением человека (максимальное наказание – до 20 лет тюрьмы), - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Уголовное дело в скорее будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU