Синоптики рассказали, стоит ли ждать в конце недели очередного удара стихии по Приморскому краю

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-10T09:08:57+03:00

Главный синоптик края Борис Кубай считает, что 11 и 12 июля циклон пройдет мимо края, но при этом будет пасмурно, возможен небольшой дождь

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Главный синоптик Приморского края рассказал, стоит ли ожидать приморцам очередного удара циклона в конце этой рабочей недели. Борис Кубай отметил, что сохраняется вероятность того, что циклон пройдет мимо Приморья, но, тем не менее, будет пасмурно и местами дождливо, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По словам Бориса Кубая, антициклон, зависший над Приморским краем, будет зажат циклоничностями в тиски сразу с трех сторон: с севера, через Хабаровский край, с запада, через КНР и с юга, через Японское море. Со всех сторон будут наблюдаться приличные дожди. Именно этот прогноз изначально и вызвал тревогу у синоптиков.

Однако, по мнению руководителя Примгидромета, все силы нашего антициклона будут направлены на то, чтобы блокировать перемещение циклонов на территорию Приморья. А это значит, что южный циклон медленно пройдет над акваторией, прижимаясь к Японии, там же и выпадут основные осадки.

В Приморье при этом в основном будет пасмурно, возможно с небольшим дождем, но интенсивными дождям антициклон разгуляться не позволит.

Что касается выходных, то уже в субботу антициклон попытается отодвинуть на несколько дней циклоничность к северу, западу и югу, вместе с приличными дождями, на дальние подступы.

Таким образом, пока антициклон в силе, он будет продолжать оберегать Приморский край от интенсивных дождей. Синоптики будут продолжать наблюдения за его силой и в случае радикальных изменений незамедлительно проинформируют об этом население.

Борис Кубай: Версия о том, что циклон с Японского моря в период 11-12 июля не выйдет на Приморье, остается в силе

Борис Викторович, в прошедшие воскресенье и понедельник лето во Владивостоке чувствовалось с самого утра, когда солнце пробивалось сквозь туман, а сегодня этого не нет. Неужели лето заканчивается?

– Нет, лето во Владивостоке не заканчивается, просто наступает активный переходный период от первой стадии летнего муссона ко второй. В этот период два центра действия атмосферы (антициклон на Охотским морем и циклоничность над Китаем) меняют тактику от стационарного противостояния к попыткам распространить свое господство над Приморским краем.

В прошедшие воскресенье и понедельник плацдарм над Приморским краем и большей частью провинции Хэйлунцзян занял и удерживал антициклон, усилиями которого облачность над морем размывалась. Процесс размытия облаков происходил благодаря такой диспозиции одного из центров антициклона по отношению к городу Владивостоку, которая в рамках микроциркуляции воздуха обеспечивала западное-юго-западное направление ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU